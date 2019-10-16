Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Espírito Santo corre o risco de perder R$ 1,5 bilhão em empréstimos

Secretaria do Tesouro Nacional negou garantias ao governo Casagrande na contratação de uma operação de crédito, por excesso de gastos do Judiciário capixaba com pessoal. Por ora, decisão foi revertida pelo governo no STF

Publicado em 16/10/2019 às 09h01
Atualizado em 16/10/2019 às 11h11


