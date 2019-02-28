Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Escola sem partido, a menos que seja do governo
A leitura do slogan eleitoral de Bolsonaro para os alunos fere o princípio da impessoalidade e a laicidade do Estado. Trata-se de descarada "apropriação" do espaço escolar para fins de propaganda político-partidária (por conseguinte, ideológica).
