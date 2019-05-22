Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Enivaldo dos Anjos: um líder de governo diferente para Casagrande
Na última segunda-feira, deputado costurou um acordo por conta própria com a Mesa Diretora da Assembleia, sem consultar o Palácio Anchieta (o que é raríssimo). Governador e secretário confirmaram que só ficaram sabendo depois, mas consentiram e compreenderam as razões
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00