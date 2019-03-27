Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Embate entre Assembleia e MPES abre a caixa-preta de Pandora
O Ministério Público cobrou mais transparência da Assembleia. Esta reagiu dizendo "eu topo", mas com um grande senão: "desde que vocês façam o mesmo". Se fosse um jogo de pôquer, diríamos que os deputados dobraram a aposta
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00