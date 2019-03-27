Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Embate entre Assembleia e MPES abre a caixa-preta de Pandora

O Ministério Público cobrou mais transparência da Assembleia. Esta reagiu dizendo "eu topo", mas com um grande senão: "desde que vocês façam o mesmo". Se fosse um jogo de pôquer, diríamos que os deputados dobraram a aposta

Publicado em 27/03/2019 às 00h29
Atualizado em 06/10/2019 às 21h28


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.