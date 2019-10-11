Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Doria quer Pazolini no PSDB para disputar eleição em Vitória

Governador de São Paulo reforçou convite de filiação a deputado, por telefone. Pazolini ficou animado, mas quer garantia de independência. DEM corre por fora na disputa pelo passe eleitoral. Fragmentado, PSL perde força

Publicado em 11/10/2019 às 06h00
Atualizado em 11/10/2019 às 06h00


