Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Do Val nomeou sobrinha de Casagrande no gabinete

Amanda Casagrande Marchezi exerce a função de auxiliar parlamentar intermediário no gabinete de representação do senador, em Vitória. Marido da vice-governadora e irmão da chefe de gabinete de Casagrande também assessoram Do Val

Publicado em 25/06/2019 às 22h43
Atualizado em 01/10/2019 às 23h25


