Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Do Val e Contarato debatem porte de armas
"O Estado está renunciando à sua função constitucional, com uma medida populista, imediatista, irresponsável e, por que não dizer, criminosa", opina Contarato. "A sua arma raramente vai te proteger. Ela vai proteger outras pessoas", afirma Do Val
