Do paulocentrismo ao renatocentrismo: a mudança no sistema político do ES

Política do ES: do sistema paulocêntrico ao sistema renatocêntrico Crédito: Amarildo

O bloco de poder e influência liderado por Renato Casagrande no Espírito Santo está em visível crescimento. Além da expansão do próprio partido (PSB), que acaba de filiar muitos prefeitos, e das muitas outras siglas já acopladas ao projeto de Casagrande, o governador e seu núcleo político têm esticado suas asas para também trazer para seu bico partidos inteiros, ou nacos de partidos, que não estavam na vitoriosa coligação casagrandista em 2018 e que não integram oficialmente a coalizão governista no Estado.

Além do PSB, o núcleo político de Casagrande, instalado no poder estadual, criou ramificações muito profundas sobre outras legendas que hoje não só fazem parte da base governista como se encontram inteiramente anexadas (para não dizer subordinadas) ao projeto político capitaneado pelo governador. Podemos citar o PV, o PTB, o PP, o Podemos e o PDT.

O resultado prático disso é que, nas próximas eleições municipais, em algumas cidades, quem quer seja o prefeito eleito, o governo Casagrande não tem como perder. Um exemplo é Viana, onde o atual prefeito é Gilson Daniel (Podemos) e os principais pré-candidatos, no momento, são do PSB, do PV, do PTB e do PP, além do inspetor Wylis Lyra, que, embora filiado ao MDB, estava em cargo comissionado no Detran/ES até o início de abril.

Logo após o resultado eleitoral de 2018, alguns analistas políticos, entre os quais me incluo, chegaram a apostar no fim do sistema monocêntrico predominante até então no Espírito Santo (quase todos reunidos em torno do polo Paulo Hartung) e na (re)inauguração de um sistema político policêntrico no Estado. Na época, escrevi uma coluna intitulada: “Do paulicentrismo ao policentrismo”. Isso não está se confirmando, porém.

O bloco do próprio Hartung se desmantelou no pleito de 2018. Havia então a expectativa de que o ex-deputado Carlos Manato , com o capital político turbinado com que saiu das urnas e seu vínculo pessoal com Jair Bolsonaro , pudesse liderar no Espírito Santo um novo polo político, de direita, que rivalizasse com o de Casagrande – o que dependeria muito, naturalmente, de um bom desempenho de Bolsonaro no governo federal.

Isso não se concretizou, em parte por causa da implosão-relâmpago do PSL , em parte devido ao derretimento em tempo recorde do governo Bolsonaro (catastrófico em diversos aspectos), em parte por conta da extrema falta de unidade da direita no Espírito Santo . Se o governo Bolsonaro seguir desmoronando como está, a tendência é de retumbante fracasso de candidatos associados ao bolsonarismo (logo avessos a Casagrande) na próxima eleição municipal, o que só há de fortalecer o próprio governador na correlação de forças políticas estadual.

Veja Também Cristhine Samorini é eleita a nova presidente da Findes

Afora isso, há Audifax Barcelos (Rede), uma espécie de cometa, meio solto nessa galáxia…

E Hartung nunca pode ser subestimado. Pode estar acumulando forças e reagrupando sua tropa, com algumas novas caras, visando recuperar espaço na política local em 2022. Por ora, contudo, os sinais indicam que de fato está com foco e energias muito mais direcionados para o cenário político nacional.