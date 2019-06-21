Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Disputa no MDB: Lelo Coimbra dá xeque em Marcelino Fraga

A atual direção do partido no Estado, comandada por Lelo, publicou o edital da convenção marcada para o dia 30. Foi inserida uma "cláusula anticorrupção" que obriga os candidatos a declararem ficha limpa, o que pode embaraçar o registro da chapa de Marcelino

Publicado em 21/06/2019 às 22h34
Atualizado em 02/10/2019 às 00h51


