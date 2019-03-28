Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Diferenças à parte, Haroldo e De Angelo concordam: MEC está sem rumo

Atual secretário estadual de Educação e seu antecessor no cargo mantêm discordâncias quanto a políticas locais. Quando o assunto é a gestão do ministro da Educação, Vélez Rodríguez, eles convergem na crítica: "MEC está à deriva", diz Haroldo

Publicado em 28/03/2019 às 23h36
Atualizado em 06/10/2019 às 20h48


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.