Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Desde quando Bolsonaro pertence mesmo ao PSL?
A maneira como ele trata o próprio partido revela o casuísmo eleitoral de sua filiação em 2018. Mas esse sempre foi seu padrão de conduta. Bolsonaro descarta partidos como quem troca de pele. Perdido em brigas internas, PSL pode implodir de vez com saída do presidente
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00