Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Desde quando Bolsonaro pertence mesmo ao PSL?

A maneira como ele trata o próprio partido revela o casuísmo eleitoral de sua filiação em 2018. Mas esse sempre foi seu padrão de conduta. Bolsonaro descarta partidos como quem troca de pele. Perdido em brigas internas, PSL pode implodir de vez com saída do presidente

Publicado em 14/10/2019 às 05h40


