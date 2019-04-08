Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Delegados dizem que segurança do ES pode "entrar em colapso"
Policiais civis fizeram protesto na Assembleia contra cortes de custeio e por aumento salarial. Em tom de ameaça, o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Espírito Santo (Sindepes), Rodolfo Laterza, alerta que "uma crise iminente se antecipa" e anuncia algo "pior do que greve".
