Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Decreto para posse de armas preocupa secretário de Segurança

Para Roberto Sá, política de combate à criminalidade deve se concentrar em desarmar criminosos e não em armar os cidadãos que assim esperam se proteger da ação do crime

Publicado em 10/01/2019 às 00h19
Atualizado em 08/10/2019 às 10h50


