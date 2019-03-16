Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

De olho nas próximas eleições, Audifax se aproxima de Amaro e de Musso

Disposto a sair da Rede e a ser candidato a governador do Estado em 2022, o prefeito da Serra, Audifax Barcelos, iniciou nesta sexta uma aproximação política ostensiva com o grupo político de Amaro Neto e Erick Musso (ambos do PRB)

Publicado em 16/03/2019 às 01h04
Atualizado em 07/10/2019 às 01h51


