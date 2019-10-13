Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

De Chico para Bolsonaro: o "Cotidiano do Jair"

Presidente recusou-se a assinar prêmio em homenagem a Chico Buarque. Com nossa pequena ajuda, o escritor e compositor homenageia o presidente

Publicado em 13/10/2019 às 14h41
Atualizado em 13/10/2019 às 14h58


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.