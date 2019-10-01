Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Cultura e Direitos Humanos terão menos recursos no governo Casagrande em 2020

Secretaria de Esportes também perde espaço na partilha das verbas do orçamento estadual. Enquanto isso, Secretaria da Fazenda quase triplica o seu montante

Publicado em 01/10/2019 às 11h46
Atualizado em 01/10/2019 às 12h33


