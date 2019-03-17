Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Corrupção lusófona: as semelhanças entre Brasil e Moçambique

Comitiva de autoridades moçambicanas passou os últimos dias no Espírito Santo, conhecendo iniciativas de combate à corrupção. E seus membros (quem diria?) ficaram impressionados com o que viram

Publicado em 17/03/2019 às 22h44
Atualizado em 07/10/2019 às 01h31


