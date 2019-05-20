Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Coronel Nylton Rodrigues deixa o cargo de secretário de Segurança da Serra

Ex-comandante da PMES pediu exoneração da função de chefe da Segurança ao prefeito Audifax Barcelos

Publicado em 20/05/2019 às 16h09
Atualizado em 06/10/2019 às 01h46


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.