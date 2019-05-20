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Vitor Vogas

Coronel Nylton Rodrigues deixa o cargo de secretário de Segurança da Serra

Ex-comandante da PMES pediu exoneração da função de chefe da Segurança ao prefeito Audifax Barcelos

Públicado em 

20 mai 2019 às 16:09
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Nylton Rodrigues coronel da Polícia Militar do ES Crédito: Marcelo Prest
O coronel Nylton Rodrigues não é mais secretário municipal de Segurança da Serra. Ele pediu exoneração do cargo na última sexta-feira (17) ao prefeito Audifax Barcelos (Rede).
Em conversa com a coluna, Nylton confirmou o pedido de exoneração e explicou que a decisão foi tomada “no âmbito familiar”.
“Quero estar mais presente na família e quero me dedicar mais à leitura. Preciso deste momento.”
Nylton não sabe quem o substituirá no cargo de secretário.
Coronel da reserva da Polícia Militar do Espírito Santo, ele foi comandante-geral da tropa de fevereiro de 2017 a abril de 2018. Assumiu o comando da PMES no período mais delicado dos últimos anos, no início da greve de fevereiro de 2017.
De abril a dezembro de 2018, Nylton foi secretário estadual de Segurança, sob a administração de Paulo Hartung. Desde janeiro deste ano, comandava a pasta equivalente no município da Serra.
Desde fevereiro, Nylton tem sido alvo constante de críticas nominais por parte do deputado estadual Capitão Assumção (PSL), adversário dele na PMES. Nylton nega que isso tenha tido alguma relevância em sua decisão.
“Claro que não. Esse tipo de crítica desrespeitosa e gratuita não levo em consideração.”
No fim de dezembro, à coluna, Nylton chegou a admitir interesse em ingressar na política e concorrer futuramente a mandatos eletivos. Ele chegou a ser apontado como possível candidato a prefeito da Serra em 2020, como representante do grupo de Audifax Barcelos. Agora, relativiza isso.
“Se as eleições fossem hoje, não seria candidato. Com relação ao futuro, ainda não amadureci a ideia.”

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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