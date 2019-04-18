Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Contrato da Câmara de Vitória está sob investigação

Inquérito vai apurar denúncia contra o presidente da Câmara de Vitória, Cleber Felix (PP), relacionada à contratação de um cerimonial para a realização de evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no dia 29 de março

Publicado em 18/04/2019 às 01h54
Atualizado em 06/10/2019 às 14h45


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.