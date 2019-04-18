Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Contrato da Câmara de Vitória está sob investigação
Inquérito vai apurar denúncia contra o presidente da Câmara de Vitória, Cleber Felix (PP), relacionada à contratação de um cerimonial para a realização de evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no dia 29 de março
