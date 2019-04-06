Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Contarato x Bolsonaro: 10 pontos em que senador se opõe ao governo
De posse de armas a reforma da Previdência; de exploração de terras indígenas a uso de agrotóxicos; de crise na Educação a mudança no discurso de Moro... Contarato não se declara de oposição, mas tem sido mais crítico ao governo Bolsonaro do que muitos opositores declarados. Para ele, medidas do Planalto estão desrespeitando a Constituição
