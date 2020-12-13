Conheça o único petista eleito em uma prefeitura no Espírito Santo

O PT cometeu erros, sim, como qualquer partido comete. Seria, inclusive, estranho se não cometesse. Para mim, o maior erro foi fazer algumas concessões. Mas é engraçado que a rejeição ao partido não veio disso, mas da implementação de medidas sociais. Sobre a autocrítica, confesso que não entendo muito bem, pois ela existe dentro do partido, ao menos aqui em Águia Branca. Não consigo entender o que se espera que o partido faça com a autocrítica.