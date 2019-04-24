Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Comando da PM cria escala extra em dia de votação na Assembleia
A medida foi interpretada por alguns deputados como artifício para esvaziar as galerias da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, já que hoje de manhã e de tarde ocorrerão as duas sessões ordinárias em que os deputados devem votar os projetos das promoções
- Vitor Vogas [email protected]
