Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Comando da PM cria escala extra em dia de votação na Assembleia

A medida foi interpretada por alguns deputados como artifício para esvaziar as galerias da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, já que hoje de manhã e de tarde ocorrerão as duas sessões ordinárias em que os deputados devem votar os projetos das promoções

Publicado em 24/04/2019 às 11h27
Atualizado em 06/10/2019 às 12h35


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.