Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitor Vogas

Comando da PM cria escala extra em dia de votação na Assembleia

A medida foi interpretada por alguns deputados como artifício para esvaziar as galerias da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, já que hoje de manhã e de tarde ocorrerão as duas sessões ordinárias em que os deputados devem votar os projetos das promoções

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 11:27

Públicado em 

24 abr 2019 às 11:27
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Coronel Barreto, comandante-geral da PM, criou escala extra nesta quarta Crédito: PMES/Divulgação
O comandante-geral da PMES, Coronel Barreto, convocou expediente operacional para que policiais que trabalham em atividades administrativas reforcem o policiamento nas ruas nesta quarta-feira (24). Metade do efetivo, das 7h às 15h. A outra metade, das 15h às 23h.
 
A medida foi interpretada por alguns deputados como artifício para esvaziar as galerias da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, já que hoje de manhã e de tarde ocorrerão as duas sessões ordinárias em que os deputados devem votar os projetos das promoções.
Segundo a assessoria da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), a medida faz parte da Operação Tiradentes III, de abrangência nacional, já estava convocada há muitos dias e não guarda a menor relação com a votação dos projetos nesta quarta-feira na Assembleia.
A coluna teve acesso à circular assinada por Barreto e enviada pelo Estado-Maior Geral da PMES para todas unidades operacionais, transmitindo as instruções sobre a operação. Ela é datada de 16 de abril.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados