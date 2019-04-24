Comando da PM cria escala extra em dia de votação na Assembleia

Coronel Barreto, comandante-geral da PM, criou escala extra nesta quarta Crédito: PMES/Divulgação

O comandante-geral da PMES, Coronel Barreto, convocou expediente operacional para que policiais que trabalham em atividades administrativas reforcem o policiamento nas ruas nesta quarta-feira (24). Metade do efetivo, das 7h às 15h. A outra metade, das 15h às 23h.





A medida foi interpretada por alguns deputados como artifício para esvaziar as galerias da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, já que hoje de manhã e de tarde ocorrerão as duas sessões ordinárias em que os deputados devem votar os projetos das promoções.

Segundo a assessoria da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), a medida faz parte da Operação Tiradentes III, de abrangência nacional, já estava convocada há muitos dias e não guarda a menor relação com a votação dos projetos nesta quarta-feira na Assembleia.