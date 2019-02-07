Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Ciciliotti ganha força para substituir Valci no Tribunal de Contas

Mantendo a discrição e "guardado" por Casagrande, aliado histórico do governador é o nome que o Palácio vai buscar emplacar na vaga de conselheiro

Publicado em 07/02/2019 às 20h29
Atualizado em 07/10/2019 às 23h02


