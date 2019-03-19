Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Cesan vai investir mais de R$ 800 milhões em água e esgoto em Vitória
Contrato entre a prefeitura e o governo estadual será assinado nesta quinta-feira. Cesan será concessionária exclusiva dos serviços por 30 anos na Capital. Empresa fica a obrigada a prestar contas com transparência e a realizar intervenções nos morros e na orla Noroeste
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00