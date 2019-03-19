Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Cesan vai investir mais de R$ 800 milhões em água e esgoto em Vitória

Contrato entre a prefeitura e o governo estadual será assinado nesta quinta-feira. Cesan será concessionária exclusiva dos serviços por 30 anos na Capital. Empresa fica a obrigada a prestar contas com transparência e a realizar intervenções nos morros e na orla Noroeste

Publicado em 19/03/2019 às 23h39
Atualizado em 07/10/2019 às 00h48


