Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Casagrande versus Majeski: um bom, mas isolado debate

Cena raríssima nesta segunda-feira na Assembleia: de maneira respeitosa e civilizada, houve não só debate, mas discordância declarada. Um deputado ousou dizer que discorda do governador. Este, por sua vez, disse também discordar do parlamentar

Publicado em 12/03/2019 às 02h50
Atualizado em 07/10/2019 às 03h36


