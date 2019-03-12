Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Casagrande versus Majeski: um bom, mas isolado debate
Cena raríssima nesta segunda-feira na Assembleia: de maneira respeitosa e civilizada, houve não só debate, mas discordância declarada. Um deputado ousou dizer que discorda do governador. Este, por sua vez, disse também discordar do parlamentar
