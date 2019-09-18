Casagrande sai em defesa de Majeski em briga com MPES: "Inviolável"

Governador Renato Casagrande. Crédito: Carlos Alberto Silva

Pela primeira vez, o governador Renato Casagrande fez uma fala enfática em defesa do deputado estadual Sergio Majeski, do seu partido, o PSB, no caso em que o procurador-geral de Justiça, Eder Pontes, cogita ingressar com ação penal contra Majeski na Justiça por crime contra a honra, em razão de críticas feitas pelo deputado a um projeto do Ministério Público Estadual (MPES).

Para Casagrande, “o parlamentar é inviolável na sua manifestação.”

“Primeiro, é preciso respeitar as instituições, tanto a Assembleia como o Ministério Público. O Ministério Público tem que tomar a decisão que achar que deverá tomar. E o parlamentar é inviolável na sua manifestação. Acho que, se o Ministério Público se sentiu ofendido, é natural que ele possa entrar. Mas o parlamentar também tem o direito de se expressar.”

Perguntamos, então, a Casagrande, se o mesmo raciocínio se aplicaria ao caso do deputado estadual Capitão Assumção, que, no dia 11 de setembro, ofereceu dinheiro, da tribuna da Assembleia, a quem matar a pessoa que assassinou uma jovem naquele dia, em Cariacica.

Segundo Casagrande, são situações bem diferentes.

“O parlamentar tem o direito de se expressar politicamente. Outros tipos de pronunciamento que levam à indução de um rompimento legal têm diferença nisso que estou falando.”

ENTENDA O CASO

No dia 17 de julho, em entrevista ao “Bom Dia ES”, Majeski criticou o projeto de autoria de Eder Pontes, aprovado na véspera na Assembleia Legislativa, que permitiu ao MPES criar até 307 cargos comissionados. Disse que a aprovação teria sido uma “troca de gentilezas” entre as cúpulas da Assembleia e do MPES.

Nesta terça-feira (17), o desembargador substituto Délio José Rocha Sobrinho devolveu ao MPES os autos desse processo, com a resposta de Majeski. De posse dos autos, cabe a Eder Pontes decidir se ajuizará ou não uma ação penal no TJES contra Majeski, por crime contra a honra (calúnia, injúria, difamação).

SÓ PARA LEMBRAR

Tanto Majeski como Assumção respondem a processos por possível quebra de decoro parlamentar no âmbito da Corregedoria da Assembleia. O de Majeski, assinado por um cidadão de nome desconhecido, foi encaminhado pelo MPES. Sobre a fala de Assumção, o MPES, pelo que consta, não tomou nenhuma providência legal até o momento.

