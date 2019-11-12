Casagrande reúne deputados para explicar reforma da Previdência

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, no Fórum da Liberdade Econômica Crédito: Fernando Madeira

Todos os 30 deputados estão sendo convidados para um almoço no Palácio Anchieta, após a sessão plenária desta quarta-feira, inclusive o presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos).

Na tarde desta terça-feira (12), a partir das 15h30, o governador tem uma reunião decisiva para acabar de amarrar o pacote de projetos da reforma da Previdência - possivelmente, uma PEC e projetos de lei complementar. Participam o presidente executivo do IPAJM, José Elias do Nascimento Marçal, o procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula, e um representante da Secretaria de Estado de Fazenda.

PEC DA MESA DIRETORA

Erick ainda não protocolou a PEC - primeiro estágio da tramitação -, mas, numa demonstração de força política, já recolheu a assinatura de 25 dos 30 deputados a fim de poder apresentá-la. O mínimo necessário para isso seriam 10 assinaturas.

ESPECULAÇÃO

Com a chegada das duas pautas à Assembleia praticamente no mesmo momento, é razoável pensar que Erick e seu núcleo de apoio na Casa possuem um excelente instrumento de barganha na negociação com o governo: a aprovação da PEC do presidente, que facilita imensamente sua reeleição até 2023, pode ser usada, em tese, como moeda de troca para a aprovação da reforma da Previdência estadual.

Cumprindo um compromisso público regularmente reafirmado por ele, Erick tem trabalhado para dar governabilidade a Casagrande na Assembleia. Na prática, isso tem significado não criar obstáculos para a tramitação e a aprovação em plenário dos projetos prioritários para o Executivo. O presidente, por outro lado, tem agido com uma autonomia política que há muito tempo não se via na Assembleia e possui aspirações políticas próprias que passam, seguramente, por manter-se na presidência do Parlamento estadual pelo menos até o fim de 2022.

Nesse legítimo jogo político de "toma lá, dá cá" entre os Poderes, a fatura apresentada ao governo para a aprovação da nova Previdência estadual pode ser mais cara dessa vez: por esse raciocínio, se o Palácio Anchieta não mobilizar a sua base para derrubar a PEC de Erick, este fará o possível para facilitar a aprovação dos projetos de Casagrande que mudam as regras para aposentadorias de servidores estaduais.