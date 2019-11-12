Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nesta quarta-feira

Casagrande reúne deputados para explicar reforma da Previdência

Governador está convidando parlamentares para um almoço no Palácio Anchieta. Na ocasião, pretende falar a eles sobre projetos de mudanças nas aposentadorias dos servidores estaduais, que serão enviados nesta quarta-feira à Assembleia

Públicado em 

12 nov 2019 às 16:00
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, no Fórum da Liberdade Econômica Crédito: Fernando Madeira
O governador Renato Casagrande (PSB) vai receber os deputados estaduais nesta quarta-feira (13) para explicar os projetos da reforma da Previdência estadual que encaminhará para a Assembleia Legislativa no mesmo dia e para pedir apoio na aprovação das matérias.
Todos os 30 deputados estão sendo convidados para um almoço no Palácio Anchieta, após a sessão plenária desta quarta-feira, inclusive o presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos).
Na tarde desta terça-feira (12), a partir das 15h30, o governador tem uma reunião decisiva para acabar de amarrar o pacote de projetos da reforma da Previdência - possivelmente, uma PEC e projetos de lei complementar. Participam o presidente executivo do IPAJM, José Elias do Nascimento Marçal, o procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula, e um representante da Secretaria de Estado de Fazenda.

Veja Também

Casagrande: é cedo para saber se Assembleia vai resistir à Previdência

Previdência: ES quer idade mínima e alíquota de 14% para servidor

PEC DA MESA DIRETORA

No encontro com os deputados, embora esta pauta não esteja prevista, é possível que Casagrande e Erick Musso conversem pela primeira vez sobre a Proposta de Emenda Constitucional (PEC), preparada pelo presidente da Assembleia, que deixa em aberto a data para realização da próxima eleição da Mesa Diretora do Legislativo estadual - hoje marcada para 1º de fevereiro de 2021.
Erick ainda não protocolou a PEC - primeiro estágio da tramitação -, mas, numa demonstração de força política, já recolheu a assinatura de 25 dos 30 deputados a fim de poder apresentá-la. O mínimo necessário para isso seriam 10 assinaturas.
O governo tem ressalvas à ideia de antecipação da eleição para o comando da Assembleia. Por sua vez, Erick indicou à coluna nesta segunda-feira (11) que essa decisão caberá exclusivamente ao plenário da Assembleia: "Não tem PEC por enquanto. Tendo PEC, será discutida pelos deputados, no plenário".

Veja Também

Previdência: servidores do ES vão trabalhar mais para se aposentar

Previdência: Senado aprova em 1º turno PEC que inclui Estados e cidades

Previdência do ES: governo pode reduzir contribuição patronal

ESPECULAÇÃO

Com a chegada das duas pautas à Assembleia praticamente no mesmo momento, é razoável pensar que Erick e seu núcleo de apoio na Casa possuem um excelente instrumento de barganha na negociação com o governo: a aprovação da PEC do presidente, que facilita imensamente sua reeleição até 2023, pode ser usada, em tese, como moeda de troca para a aprovação da reforma da Previdência estadual.
Cumprindo um compromisso público regularmente reafirmado por ele, Erick tem trabalhado para dar governabilidade a Casagrande na Assembleia. Na prática, isso tem significado não criar obstáculos para a tramitação e a aprovação em plenário dos projetos prioritários para o Executivo. O presidente, por outro lado, tem agido com uma autonomia política que há muito tempo não se via na Assembleia e possui aspirações políticas próprias que passam, seguramente, por manter-se na presidência do Parlamento estadual pelo menos até o fim de 2022.
Nesse legítimo jogo político de "toma lá, dá cá" entre os Poderes, a fatura apresentada ao governo para a aprovação da nova Previdência estadual pode ser mais cara dessa vez: por esse raciocínio, se o Palácio Anchieta não mobilizar a sua base para derrubar a PEC de Erick, este fará o possível para facilitar a aprovação dos projetos de Casagrande que mudam as regras para aposentadorias de servidores estaduais.
Essa é a especulação que começa a circular nos bastidores.

Redação de A Gazeta

Fique por dentro das ultimas noticias do Espirito Santo, do Brasil e do mundo com a redacao de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados