Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Casagrande quer mudar prazo para promoção de policiais e bombeiros
Projeto deve ser votado na Assembleia nesta quarta. Objetivo do governo é ganhar tempo para que as promoções em 2019 sejam feitas segundo novos critérios, que ainda precisam ser formulados e aprovados no Legislativo
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00