Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Casagrande quer mudar prazo para promoção de policiais e bombeiros

Projeto deve ser votado na Assembleia nesta quarta. Objetivo do governo é ganhar tempo para que as promoções em 2019 sejam feitas segundo novos critérios, que ainda precisam ser formulados e aprovados no Legislativo

Publicado em 12/02/2019 às 22h03
Atualizado em 07/10/2019 às 21h06


