Casagrande pede devolução de todos os projetos do governo na Assembleia

Todas as proposições passarão por reanálise da equipe do governador. Algumas podem ser reenviadas, enquanto outros podem ser engavetadas

Publicado em 09/01/2019 às 18h44
Atualizado em 08/10/2019 às 10h58


