Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Casagrande passa por teste na Assembleia

Nesta terça, os céus tremeram sobre o plenário, enquanto, dentro dele, uma discussão colocou o líder do governo, Enivaldo dos Anjos (PSD), contra Marcelo Santos (PDT) e o presidente da Casa, Erick Musso (PRB).

Publicado em 13/02/2019 às 11h23
Atualizado em 07/10/2019 às 21h01


