Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Casagrande passa por teste na Assembleia
Nesta terça, os céus tremeram sobre o plenário, enquanto, dentro dele, uma discussão colocou o líder do governo, Enivaldo dos Anjos (PSD), contra Marcelo Santos (PDT) e o presidente da Casa, Erick Musso (PRB).
- Vitor Vogas [email protected]
-
A Gazeta
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00