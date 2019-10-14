Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Casagrande age para apagar incêndio entre Assembleia e empresários capixabas
Após princípio de crise estabelecida entre o Poder Legislativo e o meio empresarial, governador pregou diálogo entre as partes em “momentos de estresse” e saiu em defesa da "estabilidade institucional” do Espírito Santo
