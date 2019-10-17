Entrevista
Felipe Rigoni: "Casagrande não é um socialista raiz"
De saída do PSB, o deputado admite que fez um "erro de leitura" ao decidir se filiar ao partido. O PSB em que acredita, afirma, é aquele do governador do Estado: mais perto do centro liberal; mais longe da esquerda estatizante
Tempo de leitura: 2min
