Entrevista

Felipe Rigoni: "Casagrande não é um socialista raiz"

De saída do PSB, o deputado admite que fez um "erro de leitura" ao decidir se filiar ao partido. O PSB em que acredita, afirma, é aquele do governador do Estado: mais perto do centro liberal; mais longe da esquerda estatizante

Publicado em 17/10/2019 às 15h11
Atualizado em 17/10/2019 às 19h58


