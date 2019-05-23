Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Casagrande não comparece a formatura de 600 sargentos da PM do ES
Segundo informações de bastidores, parte da tropa se articulava para protestar contra o governador. Assessoria do Palácio Anchieta diz que Casagrande não costuma ir a cerimônias de promoções internas
