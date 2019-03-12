Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Casagrande: liberação da posse de armas está na "direção errada"

"Não é possível que a gente avance em distribuir armas para todo mundo", criticou o governador na Assembleia. Para ele, decreto de Bolsonaro passa uma "mensagem ruim"

Publicado em 12/03/2019 às 00h03
Atualizado em 07/10/2019 às 03h38


