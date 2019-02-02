Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Casagrande investiu mais que Hartung com recursos próprios

A coluna deste domingo traz, basicamente, algumas constatações matemáticas, para tirar algumas teimas, com base em dados oficiais fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado (TCES)

Publicado em 02/02/2019 às 23h33
Atualizado em 08/10/2019 às 00h43


