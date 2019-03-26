Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Casagrande e suas indiretas a Bolsonaro

Mesmo sem menções diretas ao governo federal, muito menos nominais ao atual inquilino do Palácio da Alvorada, o teor das declarações de Casagrande não dá margem a dúvida

Publicado em 26/03/2019 às 09h38
Atualizado em 06/10/2019 às 21h45


