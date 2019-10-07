Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Casagrande e Bolsonaro: no meio do caminho, havia um abismo

Três episódios recentes realçam a distância abissal que separa o governador do Espírito Santo do presidente da República: a rejeição de Casagrande ao programa de escolas cívico-militares, a nomeação de ex-conselheira de um líder do PSOL e a crítica à crítica de Bolsonaro ao Disque-Denúncia de Cariacica

Publicado em 07/10/2019 às 07h28
Atualizado em 08/10/2019 às 19h16


