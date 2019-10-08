Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Casagrande e Bolsonaro: no meio do caminho havia um abismo - Parte 3: as nomeações políticas

As diferenças político-ideológicas entre o governador e o presidente também despontam das escolhas para compor as respectivas esquipes de governo. Enquanto Bolsonaro realiza a "desesquerdização", Casagrande encheu os mais altos escalões com políticos do seu PSB e  de outras siglas de esquerda

Publicado em 08/10/2019 às 11h00
Atualizado em 08/10/2019 às 11h00


