Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Casagrande e Bolsonaro: no meio do caminho havia um abismo - Parte 3: as nomeações políticas
As diferenças político-ideológicas entre o governador e o presidente também despontam das escolhas para compor as respectivas esquipes de governo. Enquanto Bolsonaro realiza a "desesquerdização", Casagrande encheu os mais altos escalões com políticos do seu PSB e de outras siglas de esquerda
