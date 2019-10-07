Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Casagrande e Bolsonaro: no meio do caminho havia um abismo - Parte 2
As diferenças político-ideológicas entre o governador e o presidente também se expressam na escolha da nova economista-chefe do Banestes: enquanto Bolsonaro tem repulsa pela esquerda, La Rocque se identifica com a Rede, já colaborou com o PSOL e tem total respaldo de Casagrande
