Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Casagrande defende que Bolsonaro reveja corte de bolsas de pesquisa
Governador do Espírito Santo criticou decisão do Ministério da Educação; No Estado, cortes poderão afetar 150 bolsas de pesquisa
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00