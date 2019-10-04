Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Casagrande condena ameaça de Bolsonaro: "Fala precipitada"

Em live realizada nesta quinta-feira (3), presidente ameaçou retirar o efetivo da Força Nacional de Cariacica, por causa do Disque-Denúncia existente na cidade para notificação de violações de direitos

Publicado em 04/10/2019 às 16h33
Atualizado em 04/10/2019 às 16h34


