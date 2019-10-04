Casagrande condena ameaça de Bolsonaro: "Fala precipitada"

Governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) Crédito: Tati Beling/Ales

que ameaçou retirar do município de Cariacica o efetivo da Força Nacional que chegou em agosto para reforçar o policiamento na cidade. O governador Renato Casagrande (PSB) considerou "precipitada" a manifestação feita nesta quinta-feira (3) pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL),

Em sua live semanal, o presidente criticou o Disque-Denúncia da Prefeitura de Cariacica, canal para que os cidadãos notifiquem eventuais abusos de autoridade praticados por agentes de segurança pública. E disse que, se o prefeito Juninho (Cidadania) não está satisfeito, o governo federal levará a Força Nacional para outra cidade.

Na opinião de Casagrande, não "havia necessidade" de o presidente fazer essa ameaça.

“Acho que foi uma declaração precipitada do presidente Bolsonaro. Não tinha necessidade. O instrumento que a prefeitura tem é um instrumento já utilizado há muito tempo. A nossa integração aqui está muito boa. Então acho que agora é explicar para o presidente de fato o que aconteceu aqui. Acho que o próprio prefeito já tomou essa decisão, nas suas declarações de explicar. Acho que as palavras do presidente foram palavras que vieram sem necessidade neste momento.”

O governador deu essa declaração em entrevista a vários órgãos de imprensa no Palácio Anchieta, na tarde desta sexta-feira (4).

Já o secretário estadual de Segurança Pública, Roberto Sá, foi um pouco mais diplomático, mas defendeu a existência de canais como o Disque-Denúncia.

Para o secretário, "todo canal que permita a manifestação dos cidadão sobre os serviços públicos é salutar para a democracia".

Após a live de Bolsonaro, o prefeito Juninho veio a público para esclarecer que o Disque-Denúncia de Cariacica (162) foi criado em 2017. Trata-se de um canal direito da população com a Ouvidoria da Prefeitura de Cariacica, por meio do qual os moradores podem fazer qualquer tipo de denúncia, crítica ou sugestão sobre os diversos serviços públicos. "Colocamos esse mesmo canal à disposição do programa 'Em Frente Brasil, oferecido pelo governo federal ", explicou o prefeito.