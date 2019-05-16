Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Casagrande: "Temos que ter respeito à diversidade"
Mais uma vez, governador faz contraponto em público a uma posição do presidente Bolsonaro. Governador já condenou política armamentista, fez ressalvas à reforma da Previdência e apelou para o MEC rever bloqueio de verbas para universidades
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00