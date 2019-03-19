Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Casagrande: "ES precisa de nova unidade de internação"

A construção de uma nova unidade do tipo será parte do esforço do governo para desativar uma das piores bombas-relógio assumidas por Casagrande com o retorno ao Palácio Anchieta

Publicado em 19/03/2019 às 01h45
Atualizado em 07/10/2019 às 01h07


