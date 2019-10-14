Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Capitão Assumção ganha mais dez dias úteis para apresentar defesa à Corregedoria da Assembleia

Enquanto isso, o deputado já cogita candidatar-se a prefeito de Vitória: "Estou à disposição". Diz que seguirá apoiando Bolsonaro mesmo se presidente sair do PSL, mas que ele mesmo deve continuar no partido por questões legais

Publicado em 14/10/2019 às 20h09
Atualizado em 14/10/2019 às 20h19


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.