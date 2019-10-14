Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Capitão Assumção ganha mais dez dias úteis para apresentar defesa à Corregedoria da Assembleia
Enquanto isso, o deputado já cogita candidatar-se a prefeito de Vitória: "Estou à disposição". Diz que seguirá apoiando Bolsonaro mesmo se presidente sair do PSL, mas que ele mesmo deve continuar no partido por questões legais
