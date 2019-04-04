Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Cansada da briga política na cidade, população cria Fórum Reage Serra

"Nessa briga doméstica, a população da Serra fica como um joguete entre o Executivo e o Legislativo", desabafa coordenador do movimento, em meio ao fogo cruzado entre o prefeito Audifax Barcelos e o presidente da Câmara, Rodrigo Caldeira

Publicado em 04/04/2019 às 23h26
Atualizado em 06/10/2019 às 18h39


