Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Briga em Cariacica: vereador faz ameaça pública a presidente da Câmara

Sentindo-se "apunhalado" por Cesar Lucas, Joel da Costa afirmou que dificilmente ele terminará o mandato sentado na cadeira de presidente. Após episódio, Lucas minimiza a fala. Costa nega ameaça de morte e fala em "destituição do cargo"

Publicado em 28/05/2019 às 21h55
Atualizado em 02/10/2019 às 09h19


