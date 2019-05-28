Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Briga em Cariacica: vereador faz ameaça pública a presidente da Câmara
Sentindo-se "apunhalado" por Cesar Lucas, Joel da Costa afirmou que dificilmente ele terminará o mandato sentado na cadeira de presidente. Após episódio, Lucas minimiza a fala. Costa nega ameaça de morte e fala em "destituição do cargo"
