Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Brasil: "Não tenho cerimônia em quebrar cara de mulher, não"
Toda vez que morre uma mulher vítima de violência de gênero, morremos um pouco todos nós como projeto de nação
